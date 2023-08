Repórter do ‘Mais Você’ descobre doença após quadro no programa: ‘Perdia de 5 a 10 quilos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 17:22 Compartilhe

Após gravar o quadro ‘Feed da Ana’ no programa ‘Mais Você’, da TV Globo, a repórter Juliane Massaoka, 33, descobriu ter lipedema, que é uma doença crônica, na qual as células de gordura se acumulam de forma incontrolável no corpo.

O episódio em questão foi ao ar em setembro do ano passado. Na ocasião, Ana Maria Braga e Juliane provaram botas de calças jeans, tendência das redes sociais no momento. Enquanto a apresentadora vestiu as botas com facilidade, a repórter sofreu.

Após a exibição do programa, Massaoka recebeu mensagens de pessoas que disseram que ela poderia sofrer de lipedema. Ela procurou médicos e, finalmente, recebeu o diagnóstico. “Ia fazendo dietas, perdia 5, 10 quilos, e a gordura tava ali ainda”, disse Juliane.

