Repórter do ‘Bom Dia SP’ é assaltada ao vivo no centro de São Paulo; assista

A repórter Beatriz Backes teve o celular roubado ao vivo durante o “Bom Dia São Paulo”, da TV Globo, desta sexta-feira (20).

A jornalista estava na estação da Luz, linha azul, informando como estava a situação das linhas de metrô, quando teve sua transmissão interrompida.

O apresentador Rodrigo Bocardi, e a jornalista Sabina Simonato, perceberam que o aparelho poderia ter caído no chão.

“O que é isso? Caiu o telefone?”, questionou Bocardi, assim que a jornalista desapareceu. “Acho que caiu o telefone da Bia”, desconfiou Sabina. “Imaginamos que seja só isso”, ponderou o apresentador. Depois do fato, a repórter não retornou a aparecer na edição.

Beatriz Backes substitui o repórter Hermínio Bernardo como porta-voz do transporte público da capital paulista. Os jornalistas são responsáveis pelas reportagens no metrô e CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Porém, eles realizam as entradas ao vivo com um celular e microfone, fornecidos pela própria Globo, mas não tem apoio de cinegrafista ou produção no local.

A ISTOÉ entrou em contato com a assessoria de imprensa da Globo e com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e aguarda retorno.

