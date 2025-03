Repórter da Globo tem celular furtado no carnaval do RJ: ‘Comecei a gritar’

O repórter da Inter TV RJ, afiliada da Globo, Josué Amador, de 37 anos, teve o celular furtado enquanto fazia a cobertura do carnaval carioca na noite de sexta-feira, 28.

O jornalista estava ao vivo quando foi atacado com spray de espuma e teve o objeto levado. “Comecei a gritar e perguntei diversas vezes quem tinha pegado aparelho. A esperança era de que alguém do grupo fosse do bem e me devolvesse o celular, mas não foi isso o que aconteceu”, disse, ao Splash, do UOL.

Josué estava passando informações sobre o movimento em direção à região dos Lagos e Serrana. A transmissão ao vivo foi cortada e a âncora do telejornal criticou a falta de sensibilidade dos criminosos e classificou a situação como “inadmissível”.

Momentos depois, seguranças da escola de samba União de Maricá conseguiram recuperar o celular. “Uma colega jornalista chamou os seguranças e recebi apoio de pessoas presentes. Eles me deram água e me acalmaram. No fim deu tudo certo”, disse.

Por meio das redes sociais, a Inter TV RJ divulgou uma nota de repúdio. “É fundamental lembrar que qualquer ataque a um jornalista é um ataque à liberdade de imprensa. A violência contra profissionais da comunicação representa uma ameaça à liberdade de expressão, princípio que deve ser respeitado por todos”, finalizou.