Repórter da Globo leva soco de homem na rua ao vivo: ‘Estava bastante alterado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/01/2024 - 14:41

A repórter Naína Carvalho, da Rede Amazônica, afiliada da Globo na região Norte, foi surpreendida com a ação de um homem na rua durante uma transmissão ao vivo para o ‘Bom Dia Amazonas’, nesta sexta, 12.

A jornalista fazia uma reportagem para o telejornal matinal a partir do centro da capital do Amazonas, Manaus, quando um transeunte se aproximou e lhe desferiu dois socos de leve na cabeça, indo embora em seguida, correndo.

Ainda foi possível perceber que o indivíduo pronunciava algumas palavras incompreensíveis.

No momento do inusitado, ela falava sobre a suspensão de um contrato da prefeitura de Manaus relativo à dragagem de igarapés, por isso não percebeu que o homem se aproximava.

Com o susto, Naíne se afastou, saindo do enquadramento da câmera e ainda perplexa, pediu desculpas a Breno Cabral, apresentador do Bom Dia Amazonas. Em seguida, a câmera foi cortada de volta para o estúdio, onde o âncora comentou o ocorrido.

“Meu Deus do céu, mas o que aconteceu? Que absurdo. Você está bem, Naíne?”, perguntou ele.

“Tô bem. Só levei um susto. Realmente eu não vi, estava concentrada aqui. Fui surpreendida por uma pessoa que aparentemente está em situação de rua. Ele estava bastante alterado, a gente não sabe a condição dessa pessoa. Mas realmente acabei levando um susto, passando uma informação séria para o telespectador. Não vi, realmente, fui surpreendida aqui. A equipe acabou se assustando, mas tá tudo bem, sim”, relatou ela.

A Rede Amazônica se pronunciou, através das redes sociais oficiais, sobre o ocorrido: “Uma situação lamentável aconteceu com uma de nossas repórteres durante uma entrada ao vivo! Que bom que ficou tudo bem!”.

