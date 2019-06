Repórter da Globo é jogado no porta-mala durante assalto, e carro é incendiado

Jony Torres, repórter da Rede Bahia, afiliada da TV Globo em Salvador, na Bahia, passou por momentos de apuros na noite da última segunda-feira (17). Ele foi trancado no porta-amlas do próprio carros em chamas durante tentativa de assalto na cidade de Esplanada, a pouco mais de 150 km da capital baiana. As informações são do UOL.

Em relato à polícia, o jornalista contou que o veículo foi incendiado por dois homens. Além disso, diz que a dupla estava de moto e o abordou logo após ele deixar sua fazenda para comer, por volta das 18h30.

Em entrevista ao jornal Correio, Jony falou sobre o momento de tensão. “Eles entraram no carro e me fizeram dirigir com uma arma apontada para a minha cabeça até uma plantação de eucalipto. Lá, me colocaram deitado no chão e começaram a exigir o celular”.

Na sequência, falou que foi trancado no porta-malas e que foi ameaçado. “Disseram: ‘Vou lhe matar, porra’. Fiquei achando que me daria um tiro, mas ele ainda disse: ‘Não vou gastar uma bala com esse filho da p…'”, afirmou.

Depois de um tempo, ao se dar conta de que os assaltantes estavam distante, Jony conseguiu deixar o carro pela saída do carona. Nesse momento, notou que o veículo já começava a pegar fogo na parte dianteira. “Jogaram cachaça no carro e tocaram fogo”, disse.

Em contato feito pelo UOL, a assessoria da Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Esplanada, que está em busca dos dois suspeitos.