Repórter da Globo demitida por apresentar sorteio da CBF desabafa sobre saída da emissora

A jornalista Lívia Torres abriu o jogo em suas redes sociais nesta quinta-feira, 20, para falar sobre a sua demissão da Rede Globo. Lívia deixou a emissora na última segunda-feira, 17, após 14 anos na empresa. Em seu Instagram, a repórter publicou uma série de fotos e vídeos de suas passagens mais marcantes na emissora. Ela ainda ressaltou que sempre agiu de forma ética, profissional e buscando incessantemente pelas melhores fontes.

“Entendi que muitas vezes é preciso ousar. Escutei o não, busquei o sim. Só descansei quando me deparava com verdade. E a minha verdade sempre foi a doação intensa para o melhor trabalho. Cimentei cada tijolo com ética, profissionalismo e entrega”, disse a repórter.

Além de falar sobre a sua demissão, Lívia também comentou sobre o esforço e a pressão de transmitir ao vivo temas tão delicados à sociedade. “Como em 2019, na Ponte Rio-Niterói, quando estava no ar na hora que atiraram no sequestrador de um ônibus. Ou lá atrás, em 2010, quando começava no G1, recém-contratada, e cobri a retomada do Complexo do Alemão”, acrescentou.

A demissão veio após uma quebra de regra interna em que a repórter apresentou o sorteio da semifinal da Copa do Brasil para a CBF. A emissora não permite que seus funcionários participem de eventos ou trabalhos remunerados fora da casa. A profissional foi chamada na direção da Globo no Rio de Janeiro logo após o encerramento da transmissão ao vivo.

“Ser repórter é muito mais do que estar com um microfone na mão. É ser ágil, sem perder a doçura, mas também inquieto”, afirmou. Ainda em seu post, Livia lamentou o ocorrido dizendo o quanto aprendeu e construiu relações importantes enquanto estava na emissora como repórter.

