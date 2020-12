Repórter da Globo chora ao vivo ao se despedir de vítimas de acidente

Um acidente de ônibus na cidade de Taguaí, interior de São Paulo, deixou 42 duas pessoas mortas. O repórter Esdras Pereira, do Bom Dia São Paulo, não conteve a emoção e começou a chorar durante a transmissão ao vivo da cerimônia em homenagem às vítimas.

As falas de Esdras terminaram quando ele deu a notícia da morte da 42ª vítima, Juliano Paulo Liz. Ele não conseguiu prosseguir com a reportagem, chorando. “Conversei com algumas pessoas aqui, Rodrigo… Por ser uma cidade pequena, quase 15 mil habitantes, as pessoas comparam até à tragédia da Chapecoense. Estamos vivendo dias de muita dificuldade nessa cobertura”, disse o jornalista.

Ao perceber o colega em prantos, Rodrigo Bocardi assumiu o discurso. A gente sabe que não é fácil para os familiares, parentes, para quem está na cobertura. O que a gente deseja é força para todo mundo aí, para superar esse momento. Ainda vivem o luto dessa grande tragédia. E é claro que em momentos assim as emoções se intensificam, porque é em frente à empresa, onde essas pessoas estariam chegando para trabalhar hoje… É claro que fica ainda mais difícil”, completou. No Instagram, Esdras fez uma postagem sobre o acidente.

