Repórter da Globo assume namoro e divulga imagens ao lado do companheiro

De férias nos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, o repórter da Globo Rômulo D’Avila assumiu que está namorando o influencer e cirurgião-dentista Guilherme Gaspar. Na última quarta-feira (14), o casal divulgou imagens do pedido de namoro e outros cliques no destino paradisíaco.

“Ministério do Namoro a todo vapor! Dia 01”, publicou Rômulo. Em uma das imagens, havia um pedido de ‘namora comigo?’ escrito nas areias das dunas, mas sem revelar de quem partiu a proposta de oficializar o romance.

Em outras publicações, os dois se declararam ao ponto turístico. “Eu confesso que tô um pouco impactado com a beleza desse lugar. Que isso, hein Maranhão? Que dia, hein”, escreveu Rômulo.

