Repórter da CNN Brasil cai de prédio após fugir de astrólogo que o extorquia

Um repórter da CNN Brasil em Brasília caiu do terceiro andar de um prédio, na última quinta-feira, 23, na Asa Norte, Distrito Federal, após tentar fugir de um astrólogo que queria extorqui-lo. A informação foi divulgada pela coluna Na Mira, do site Metrópoles. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo a coluna, o astrólogo e o jornalista marcaram um encontro sexual por meio de um aplicativo gay. Nas conversas, a vítima chegou a perguntar se a pessoa com quem se encontraria era garoto de programa, o que foi negado. Já dentro do apartamento do astrólogo, o funcionário da CNN teria se desesperado ao ver que a porta do imóvel tinha sido trancada.

Ainda de acordo com o veículo, o astrólogo teria afirmado que só deixaria o repórter ir embora apenas se ele pagasse a quantia de R$ 500. O jornalista então teria tentado passar da varanda do terceiro para a sacada logo abaixo, no segundo pavimento, mas escorregou e sofreu a queda.

Na terça-feira, 28, o repórter passou por uma cirurgia na bacia, onde alguns pinos de titânio foram fixados.

Segundo o portal Leo Dias, o repórter chegou a fazer uma aparição no telejornal “Novo Dia”, por volta das 6h da última quinta, mas não voltou a aparecer na programação, nem foi visto posteriormente na redação.