Repórter da Band é resgatado pelo Corpo de Bombeiros após desaparecer em trilha

O repórter e apresentador do jornalístico ‘Brasil Urgente’, da Band, Lucas Martins, passou por um grande susto. O profissional foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, juntamente com três amigos, após desaparecerem enquanto faziam uma trilha com destino a Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Eles foram encontrados na manhã deste domingo, 1º, após buscas realizadas com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

O grupo partiu na madrugada de sábado, 30, rumo à trilha que desce a Serra do Mar até Itanhaém.

Os bombeiros informaram que a esposa de um dos desaparecidos disse que o grupo teria entrado na trilha de Juquitiba pela Estrada do Pilaca, na altura do número 10. Horas depois, durante a tarde, o homem teria enviado uma mensagem avisando que não havia encontrado o caminho para seguir a trilha e que teria que passar a noite na mata.

Durante as buscas, pelo menos 11 viaturas dos 6º e 18º Grupamentos foram acionadas. Por volta das 13h, os bombeiros informaram que o grupo havia sido localizado. “Opa, tô bem. Resgatado”, disse Lucas Martins.