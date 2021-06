Repleto de desfalques, Atlético-MG aposta em Hulk para levar a melhor sobre Ceará

O Atlético-MG não tem boas recordações de seu primeiro jogo contra cearenses na temporada: levou a virada para o Fortaleza, por 2 a 1, em casa. Nesta quinta-feira, às 19 horas, com 14 desfalques, o time vai ao Castelão para desafiar o instável Ceará, apostando em Hulk para se reabilitar de tropeço no Mineirão.

O atacante vem fazendo a diferença neste início de Brasileirão e espera brilhar em Fortaleza para ajudar no resgate dos dois pontos desperdiçados em empate com a Chapecoense, por 1 a 1, em Belo Horizonte, na segunda-feira.

“O grupo é muito bom, muito forte, psicologicamente também, para poder dar a volta por cima já neste próximo jogo”, afirmou o camisa 7, crente em grande apresentação e superação. “Um jogo importante contra o Ceará, temos de focar e esquecer o resultado negativo. Temos de melhorar onde precisamos e aproveitar mais (as coisas boas).”

Assim como diante dos catarinenses, mais uma vez o técnico Cuca terá uma extensa lista de desfalques. Segue sem Junior Alonso, Alan Franco, Vargas e Savarino, na Copa América, Sávio com a seleção brasileira sub-17, além de Igor Rabello, Micael, Nacho Fernández, Nathan, Dylan, Eduardo Sasha e Marrony com covid-19, e Dodô e Rafael machucados.

Sem tantas peças à disposição, o treinador pediu confiança e superação ao elenco. Ganhar significa não deixar os ponteiros dispararem na tabela. A ordem é andar sempre entre os quatro melhores para chegar na última rodada com chances reais do primeiro título nos pontos corridos.

Cuca deve repetir a escalação da rodada passada. Mas teve de levar meninos para completar o elenco em Fortaleza. O meia Alexandre Lopes e os atacantes Felipe Felício e Luiz Felipe são as novidades no grupo.

“O Cuca confia muito no elenco e nos passa uma confiança incrível, assim como o Rodrigo (Caetano) também”, observou o zagueiro Gabriel. “Mesmo com tantos desfalques, o grupo continua muito qualificado e a gente espera fazer um grande jogo.”

Guto Ferreira continua quebrando a cabeça para conseguir escalar o Ceará no meio da pressão e da Covid-19. Com surto no elenco, o treinador não poderá contar com Richard, Alan Uchôa, Luiz Otávio, Fabinho, Cléber e Rick porque todos testaram positivo para a doença e estão em isolamento.

Por outro lado, o treinador recebeu uma boa notícia. Jael cumpriu os protocolos contra a Covid-19 e está liberado. Ele disputará posição com Saulo Mineiro pela posição de titular em jogo marcado para esta quinta-feira, às 19h, diante do Atlético Mineiro, na Arena Castelão. Outra dúvida é em cima de Vina, mas o meia deverá seguir no banco de reservas.

“Com o retorno ou não dos jogadores que estão de fora, temos jogadores que assumem as responsabilidades, sabemos da qualidade do elenco e quando jogadores importantes voltam, é muito bom para nós. Mas sabemos que quem entrar vai dar conta do recado. Confiança está lá em cima e vamos buscar essa vitória em casa”, prometeu Lima.

O Ceará não vence há quatro rodadas, sequência negativa que está pressionando Guto Ferreira. O time alvinegro tem apenas cinco pontos e vem de um empate, por 1 a 1, contra o Internacional, em Porto Alegre (RS).

Veja também