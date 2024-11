Repertório dos Beatles ganha releitura em linguagem de concerto no Sesc Pompeia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2024 - 13:38 Para compartilhar:

Nos dias 30 de novembro (18h e 20h30) e 1º de dezembro (17h30), o Sesc Pompeia recebe “Beatles em Concerto | London Recordings”, um show que transforma as icônicas músicas dos Beatles em linguagem de concerto, por meio dos arranjos inovadores de Daniel Wolff. Com um trio formado por Ayres Potthoff (flauta), Daniel Wolff (violão e arranjos) e Rodrigo Alquati (violoncelo), esse espetáculo busca uma imersão profunda no universo musical do quarteto de Liverpool, oferecendo uma releitura sofisticada de seus clássicos, sem perder a energia e emoção que os tornaram imortais.

“É uma enorme alegria levar este espetáculo ao Sesc Pompeia, um espaço tão emblemático e acolhedor. A possibilidade de compartilhar o trabalho que temos desenvolvido com o público de São Paulo, e em um local tão especial, é algo que me deixa muito feliz e empolgado”, afirma Ayres Potthoff.

Há mais de 30 anos, o trio encanta públicos no Brasil e ao redor do mundo, com apresentações em países como Uruguai, Peru, Estados Unidos, Portugal, Itália, França e Noruega. Recentemente, o grupo lançou o álbum “London Recordings”, gravado no icônico Estúdio Abbey Road, em Londres, em dezembro de 2023. Esse lançamento reforça a grandiosidade e a relevância do projeto, que continua a conquistar admiradores de diferentes gerações.

O espetáculo é uma verdadeira viagem sonora, resgatando o melhor do repertório dos Beatles e combinando a sofisticação dos arranjos com a leveza e a universalidade dos clássicos da banda. Entre os hits estão “Something”, “Let It Be”, “Blackbird”*, entre muitos outros, apresentados de uma forma completamente nova.

Serviço

Beatles em Concerto – London Recordings

Data: 30 de novembro às 18h e 20h30 e 1º de dezembro às 17h30

Local: Sesc Pompeia – Rua Clélia, 93 – São Paulo, SP

Ingressos: a partir de 19/11 | R$ 50,00 | R$ 25,00 | R$ 15,00

Redes Sociais:

Instagram: @beatlesemconcerto

Site: www.beatlesemconcerto.com.br

Youtube: https://www.youtube.com/@BeatlesemConcerto

Álbum: https://tratore.ffm.to/beatlesemconcerto