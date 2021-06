Repercussão negativa da Copa América faz Cereto apontar ‘lacração política’ na imprensa esportiva Após decisão do governo federal em conjunto com a CBF e Conmebol, vários jornalistas da Globo se posicionaram contra a realização da competição sul-americana

Diante da repercussão negativa da realização da Copa América no Brasil entre jornalistas, torcedores e políticos, Carlos Cereto, comentarista dos programas esportivos do SporTV, questionou as posições tomadas pelos companheiros de imprensa. Nos últimos dias, inclusive, colegas de bancada como Galvão Bueno e Casagrande se mostraram contra a competição sul-americana no Brasil.

No Twitter, Cereto afirmou o jornalismo esportivo havia se “transformado numa grande lacração política”. Além disso, apontou sentir saudades dos tempos em que a “imprensa esportiva achava que só entendia de futebol”.

A opinião de Cereto vai de embate as de seus companheiros de Globo. Na última segunda-feira, o posicionamento mais forte entre os jornalistas da emissora carioca foi emitido ao vivo no “Seleção SporTV” por Luís Roberto. O narrador disse que o aval para realização da Copa América no Brasil era um “tapa na cara dos brasileiros”.

O texto publicado também repercutiu na internet. Carlos Cereto recebeu críticas pela colocação.

Quando foi que o jornalismo esportivo se transformou numa grande lacração política? Saudade de quando a imprensa esportiva achava que só entendia de futebol. — Carlos Cereto (@carloscereto) June 2, 2021

Liberdade de expressão, lembra ? Cala boca já morreu… — Carlos Cereto (@carloscereto) June 2, 2021

Ainda bem que não escolhi o jornalismo esportivo. Imagine ficar sendo pautado por Carlos Cereto sobre o que eu devo e o que eu não devo falar? O homem tem saudade do tempo em que o jornalista esportivo era tapado e só falava de futebol (acho que esse tempo nunca existiu). https://t.co/bMZ4X25lJV — Lula Bonfim (@lulabonfim) June 3, 2021

Gosto que o Cereto confirma o mito do jornalista esportivo limitadinho https://t.co/xK5gyoPtAz — The Last Fábeo™ (@TheLastFabeo) June 2, 2021

