Repasse de recursos do Funcafé atinge 72% até 30 de outubro, informa CNC

São Paulo, 4 – O repasse de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) aos agentes financeiros, na safra 2019, atingiu R$ 3,581 bilhões até 30 de outubro. A informação é do Conselho Nacional do Café (CNC), com base em dados do Ministério da Agricultura.

O montante liberado às instituições, até a última quarta-feira, representa 72,17% do total contratado por bancos e cooperativas de crédito junto ao Fundo no ciclo cafeeiro atual, que soma R$ 4,962 bilhões. Para a safra 2019, o Funcafé disponibiliza um total de R$ 5,071 bilhões.

Do volume repassado até o momento, R$ 1,495 bilhão foi destinado à linha de Comercialização, R$ 836,8 milhões para Custeio, R$ 746 milhões ao Financiamento para Aquisição de Café (FAC) e R$ 503,8 milhões para Capital de Giro.