Repaginado, Santos encara o Botafogo na estreia do Paulista em busca da ‘redenção’

Após terminar a temporada 2023 sob o sabor amargo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos inicia um novo capítulo da sua história em busca da redenção e da volta aos bons tempos. E o primeiro passo vai ser dado neste sábado, às 18h, diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Sob o comando do presidente Marcelo Teixeira, o Santos surge repaginado. Diante de uma realidade voltada para a disputa da Série B do Nacional, o time inicia 2024 com Fábio Carille dando as ordens no banco de reservas.

Com orçamento mais enxuto e jogadores cientes dessa nova realidade, que é “recuperar” o Santos, a equipe vem trabalhando para causar uma boa impressão já nesta primeira rodada da competição.

Diante de um elenco reformulado, Carille aposta na experiência de alguns de seus atletas. Os recém-contratados Gil e Giuliano se juntam a Diego Pituca, que retornou à Vila Belmiro após passagem pelo Japão. Remanescentes, o goleiro João Paulo e o volante Rincón tentam liderar a equipe.

Além da necessidade natural da vitória pela sua tradição, o Santos tem ainda um novo desafio. Mudar o seu retrospecto recente no Paulistão. Nos últimos três anos, o time praiano sequer passou da primeira fase do Estadual. Pior em 2021 e 2023, a briga foi para evitar o rebaixamento. Antes, em 2020, a equipe até passou da etapa de grupos, mas caiu logo nas quartas de final para a Ponte Preta.

De olho nesse contexto, jogadores novos no clube como o lateral direito Aderlan chegam para mudar essa realidade. “Essa camisa é muito pesada. Sei o quanto é difícil vencer essa equipe quando estive do outro lado. Agora chego para buscar grandes conquistas”, afirmou o atleta que até o ano passado defendia o Red Bull Bragantino.

Para a estreia diante do Botafogo, o esquema montado por Fabio Carille indica um time ofensivo, com três atacantes e um meio-campo experiente. Rincón, Diego Pituca e Giuliano devem ser responsáveis tanto pela criação como por ditar o ritmo. Na frente, Cazares, Furch e Guilherme formam o ataque. Na defesa, o goleiro João Paulo comanda a última linha com Aderlan e Felipe Jonatan nas laterais e Joaquim e Gil na zaga.

Já pelos lados do Botafogo, a maior novidade está na presença do treinador português Paulo Gomes no banco de reservas. Esta será a sua primeira experiência no futebol brasileiro. Com passagem por clubes de Luxemburgo, ele também trabalhou na Arábia Saudita e foi campeão da temporada 2021/2022 comandando o Al Khalejj FC.

Para o duelo com o Santos, Paulo Gomes conta com a experiência dos remanescentes Thassio, Lucas Dias e Patrick Brey na defesa e Toró no ataque. Douglas Baggio, revelado no Flamengo, e com passagens por clubes como Santo André, Novorizontino e Mirassol, chega para dar mais agressividade ao setor ofensivo da equipe.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP X SANTOS

BOTAFOGO – João Carlos; Thassio, Lucas Dias, Schappo e Patrick Brey; Filipe Soutto, Matheus Barbosa e Leandro Maciel; Douglas Baggio, Leandro Pereira e Toró. Técnico: Paulo Gomes.

SANTOS – João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; Rincón, Diego Pituca e Giuliano; Cazares, Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO – 18h.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

