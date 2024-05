Reoneração da folha de pagamento começa a tramitar no Senado

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 15/05/2024 - 16:47 Para compartilhar:

O Senado deve analisar nas próximas semanas o projeto que reonera a folha de pagamento para os setores econômicos. O projeto prevê a retomada dos pagamentos de forma gradativa até 2027.

A proposta foi apresentada pelo senador Efraim Filho (União Brasil-PB), após um acordo entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. O texto mantém a desoneração em 2024, mas retoma as cobranças de forma parcial a partir do dia 1º de janeiro de 2025.

“De modo específico, os fatores utilizados para ajustar as alíquotas do regime da contribuição substitutiva serão de: 80% em 2025, 60% em 2026 e 40% em 2027. Por outro lado, os fatores utilizados para ajustar em paralelo as alíquotas do regime das contribuições ordinárias sobre a folha de pagamento serão de: 25% em 2025, 50% em 2026 e 75% em 2027”, explica Efraim, em sua justificativa.

Há negociações para que o texto seja votado em regime de urgência – sem passar pelas comissões – ainda nesta semana. O martelo deve ser batido nas próximas horas.

A desoneração da folha de pagamento gerou um forte impasse entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto nas últimas semanas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou a proposta, teve a medida derrubada e recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para manter o veto.

O ministro Cristiano Zanin, do STF, deu ganho de causa à União, o que revoltou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nas últimas semanas, Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram com Pacheco e senadores para tentar contornar a crise.

Além das mudanças na desoneração da folha de pagamento, o governo federal ainda deve negociar a desoneração dos municípios, outra demanda dos congressistas. Uma reunião entre Haddad e Pacheco está prevista para esta quinta-feira, 16.