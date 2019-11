Renovando o mercado de beleza

Rio – É cada vez mais requisitado no mercado o profissional que domina o conceito de “beleza integrada”, criando a composição completa da cliente: maquiagem, penteado e vestuário, arrematando com conhecimentos de fotografia. A demanda crescente levou o Senac RJ a criar o curso “Beauty Artist”, que estreia no primeiro semestre de 2020.

Para difundir esse novo conceito, a entidade promoveu gratuitamente, nos meses de julho e agosto, a campanha Beleza Integrada, uma série de encontros no interior do estado para fomentar o aprendizado educacional neste setor que não para de crescer e de gerar oportunidades, com a presença de ninguém menos que Fernando Torquatto, embaixador educacional de beleza da instituição.

Ele mostrou aos alunos e profissionais da área etapas do processo de construção de imagem, além de oferecer dicas e conselhos para quem busca seguir carreira no mercado da beleza. Realizadas no Rio e nos municípios de Campos, Petrópolis, Resende e Teresópolis, as reuniões alcançaram mais de 700 pessoas.

Para o gerente de Beleza do Senac RJ, Adriano Vasconcelos, este é o profissional do futuro. “O mercado de beleza integrada, que era muito comum no universo de produção de TV, quando já se pensava em cabelo, maquiagem e figurino, agora faz parte da vida das pessoas. Com as mídias sociais, todo mundo quer estar bem por completo”, diz o gestor.

Concurso

Em suas apresentações, Torquatto mostrou aos participantes um painel de referências como inspiração para que eles desenvolvessem a composição de looks completos. Três trabalhos foram selecionados.

No dia 4 de novembro, a niteroiense Keit Maria Souza (Instagram @ktsouzamakeup), de 28 anos, que concluiu o curso Maquiador do Senac RJ em 2018, foi escolhida a melhor. A ex-aluna contou com a ajuda da mãe para pagar os estudos. “Estava desempregada e sem esse incentivo não teria chegado onde cheguei” conta a jovem, que se destacou no Desafio da Beleza Integrada ao compor a produção completa estilo anos 80.

“Foi difícil, só encontrava referências com modelos brancas. Espero ter contribuído para mudar isso”, concluiu a maquiadora.

Aprendendo a ser um ‘beauty artist’