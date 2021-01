Renovado, Coritiba recebe Goiás sob os olhares do novo treinador

Com mudanças tanto dentro quanto fora de campo, o Coritiba inicia 2021 com uma decisão pela frente. Nesta quarta-feira, o time paranaense recebe o Goiás, às 20h30, no estádio Couto Pereira, pela 28ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Eleito presidente no final de dezembro de 2020, Renato Follador fez mudanças no departamento de futebol. Paulo Pelaipe deixou o cargo de diretor de futebol – José Carlos Brunoro deve ser o substituto -, enquanto o técnico paraguaio Gustavo Morínigo, ex-Libertad e Nacional, foi contratado.

O treinador, porém, ainda não vai fazer a sua estreia. O time será dirigido interinamente por Júlio Sérgio, ex-goleiro, que foi contratado para ser auxiliar da comissão permanente do clube depois de Pachequinho deixar o cargo.

Como não teve tempo para trabalhar o time, já que chegou no último domingo, Júlio Sérgio deve mexer o menos possível. O lateral-direito Maílton e os volantes Nathan Silva e Ramón Martínez estão à disposição, enquanto Matheus Galdezani é desfalque por conta de uma lesão na panturrilha.

O Coritiba também sofreu uma baixa de última hora. O meia Giovanni Augusto, um dos poucos destaques na péssima campanha realizada pelo time no Brasileirão, comunicou que recebeu uma proposta de fora do País e teve seu contrato rescindido.

Veja também