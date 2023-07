Renovado com estreia de Coudet, Internacional espera ‘vida nova’ diante do Red Bull Bragantino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Com direito a reestreia de Eduardo Coudet no comando técnico, o Internacional tenta reencontrar o caminho das vitórias no confronto com o Red Bull Bragantino neste domingo, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esta primeira partida de Coudet gerou enorme expectativa ainda mais pelo momento irregular do clube na competição. Já são três tropeços consecutivos, sendo que no último empatou no Beira-Rio com o Palmeiras por 0 a 0. A sequência ruim derrubou Mano Menezes, mas o clube, com 22 pontos, continua sonhando com a uma vaga na zona de classificação à Libertadores. O Red Bull Bragantino vem de derrota para o líder Botafogo por 2 a 0, mas o momento é bom. Com 24 pontos, pode enfim entrar na zona de Libertadores.

Coudet tem dois desfalques. O atacante Luiz Adriano perdeu a mãe e foi liberado para acompanhar o velório, já o zagueiro Vitão está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador também não terá o volante Rodrigo Moledo, suspenso por testar positivo para substância ostarina em partida pela Libertadores, além do meia Maurício e do atacante Pedro Henrique, que continuam vetados pelo departamento médico.

Haverá também algumas mudanças por opção técnica. O principal caso é no gol. John Victor, ex-Santos, deixa o time titular para a entrada de Sergio Rochet, uruguaio de 30 anos, que foi o 12º reforço nesta temporada. O goleiro titular da seleção uruguaia no Mundial do Catar estava atuando no Nacional, do Uruguai, e assinou até 2026. O clube gaúcho gastou perto de R$ 8 milhões para ter 70% de seus direitos federativos.

Coudet, que viveu altos e baixos no Atlético-MG, volta ao Beira-Rio com o mesmo discurso de antes. “Uma característica que tem meus times é ser ofensivo. Gosto de atacar, criar muitas situações. Sou hiperativo, mas a palavra é trabalho. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. O grupo é muito qualificado”, disse Coudet.

Do outro lado, Pedro Caixinha não fez mistério e seguirá com a mesma escalação dos últimos jogos do Bragantino. A principal dúvida está entre Bruninho e Sorriso no setor ofensivo. O goleiro Lucão retornou após se recuperar de lesão, mas Cleiton continua entre os titulares.

O treinador tem uma lista grande de desfalques. são dez jogadores entregues ao departamento médico, dentre eles, o atacante Helinho, que foi importante no primeiro semestre. “Vamos entrar preparados. É um técnico novo (Coudet) e a gente não sabe como eles vão jogar, mas estamos prontos. Sabemos que eles têm grandes jogadores, como Alan Patrick, mas precisamos enfrentar de igual para igual”, afirmou Bruninho, bem no espírito corajoso usado pelo técnico Caixinha.

