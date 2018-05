Renovado, Chile tem jogador expulso no 1º tempo e cai para a Romênia em amistoso

A seleção do Chile perdeu por 3 a 2 o amistoso disputado contra a Romênia nesta quinta-feira, na cidade de Graz, na Áustria. Fora da Copa do Mundo, o time chileno passou por muitos testes feitos pelo técnico Reinaldo Rueda, que utilizou apenas Gary Medel da base bicampeã da Copa América em 2015 e 2016, mas foi prejudicado pela expulsão do atacante Nicolás Castillo aos 29 minutos do primeiro tempo.

A Romênia abriu o placar ainda antes do cartão vermelho, aos 14 minutos de jogo, com o meia Nicolae Stanciu, com chute de canhota após jogada pelo lado direito. O Chile, porém, buscou o empate com cabeceio do zagueiro Guillermo Maripan, aos 32. A equipe sul-americana foi para o intervalo com a partida empatada e virou aos sete da segunda etapa, graças a chute de Lorenzo Reyes.

Os romenos chegaram ao empate só aos 21 minutos do segundo tempo, após troca de passes concluída pelo meia Ciprian Deac, em jogada de contra-ataque iniciada após má reposição de bola do goleiro Gonzalo Collao. Aos 39, o meio-campista Constantin Budescu recebeu dentro da área e chutou colocado para decretar a vitória da Romênia.

O Chile poderia ter chegado ao empate apenas um minuto depois de sofrer a virada, mas o gol de Angelo Henriquez foi anulado por impedimento. A equipe treinada por Rueda volta a campo na segunda-feira, para confronto com a Sérvia, também em Graz, na Áustria. Já a Romênia vai enfrentar a Finlândia na terça-feira, em Ploiesti, na Romênia.