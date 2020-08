Renovações: com Ricardo Graça, Vasco encerra ciclo de sucesso Jogadores importantes do Cruz-Maltino, agora, estão todos vinculados por período seguro para o clube. Raul e Juninho são os jogadores com negociações mais difíceis

A assinatura da renovação do contrato de Ricardo Graça, anunciada na última semana, garantiu vínculo do zagueiro com o Vasco até o final de 2023. Mais do que isso, simboliza o sucesso de um ciclo de extensões contratuais bem sucedidas até aqui. Faltam alguns, por diferentes razões, mas de jogadores reservas.

Antes de Ricardo, o Cruz-Maltino havia conseguido sucesso nas negociações com Fernando Miguel e, mais no início do ano, com Guarín – que já está deixando o clube. Ainda teve a situação de Bruno César, que renegociou dívidas, foi reintegrado e teve o contrato ampliado.

Dentre os jogadores mais jovens, o goleiro Fintelman, do time sub-20, e o volante Andrey, da equipe sub-16, confirmaram o novo acordo mais recentemente. Não houve acordo com o meio-campista Linnick, que deixou o clube, e as negociações seguem em passos lentos com o lateral-esquerdo Alexandre.

Outro jogadores, como Bruno Gomes, Vinícius e Gabriel Pec, também renovaram com o Vasco nas últimas semanas. Estes, porém, não tinham situação dramática. Ricardo, por exemplo, já poderia ter assinado pré-contrato com outro clube.

A situação é parecida com a de Raul. O volante, porém, está afastado enquanto não define a saída. Houve proposta de renovação, mas ele recebeu oferta do Red Bull Bragantino. Falta os clubes se entenderem, o que não está simples. O contrato com o clube de São Januário termina em dezembro.

Outro drama vive Juninho. O volante vai tendo o início de carreira profissional suspenso enquanto também treina separadamente. Há desacordo de grandes proporções sobre a renovação. O vínculo em vigor termina em maio do ano que vem.

Outros atletas a menos de seis meses do fim do contrato ainda terão as respectivas situações analisadas mais adiante: o lateral-direito Claudio Winck, o zagueiro Breno, o lateral-esquerdo Ramon, o volante Fellipe Bastos (este titular, mas já veterano) e o atacante Lucas Ribamar.

