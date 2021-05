Renovação do elenco: o que mudou da última estreia do Fluminense no Brasileirão para a desta temporada? Apenas cinco jogadores permanecerão no time titular do Tricolor desde a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na estreia do Brasileirão passado

Pouco mais de nove meses se passarão desde a estreia do Fluminense no Brasileirão de 2020, na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, para a primeira rodada da competição desta temporada, no empate sem gols com o São Paulo. Veja abaixo o que mudou no time do Tricolor que foi praticamente inteiro renovado.



Muita coisa mudou no Flu do dia 09 de agosto de 2020, para o 29 de maio de 2021. A primeira data citada, marcou o pontapé inicial do Tricolor no Brasileirão passado, enquanto a segunda, reflete a estreia do time no atual Campeonato Brasileiro.

Contra o Grêmio, na último torneio, a equipe que foi a campo contava com cinco titulares que ainda estão na ativa no atual time principal. São eles Egídio, na lateral esquerda, Luccas Claro e Nino, na defesa, Yago, no meio campo, e Nenê, que à época jogava aberto na ponta direita. Veja a equipe que enfrentou o time gaúcho e a que iniciou o Brasileirão de 2021, contra o São Paulo.

Grêmio 1 x 0 Fluminense – 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020

Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino e Egídio; Yuri, Dodi e Yago; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann

São Paulo 0 x 0 Fluminense – 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, Nino e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Abel Hernández. Técnico: Roger Machado.

Dos titulares no ano passado, Muriel virou banco, Igor Julião quase nunca é relacionado, Yuri foi negociado com o Cuiabá, Dodi rumou ao Kashiwa Reysol, do Japão, Evanílson foi para o Porto (POR) e Marcos Paulo está afastado.

Além disso, o banco contava com os já negociados Fernando Pacheco (com o Juventude), Wellington Silva (com o Gamba Osaka-JAP), Michel Araújo (com o Al-Wasl-EAU), Orinho (com o Oeste), Caio Vinícius (com o Goiás), além de André e Miguel, que estão sem espaço no Tricolor. Fred, por sua vez, fazia uma das suas primeiras partidas nesta passagem, após entrar no segundo tempo.

Em relação aos jogadores que ainda estão no elenco, Marcos Felipe, Caio Paulista, Calegari e Luiz Henrique já figuravam entre os suplentes, enquanto Martinelli sequer havia sido relacionado para os profissionais.

Vale lembrar que para esta temporada, o Flu se reforçou, contratando os zagueiros Manoel e David Braz, o meia Cazares e os atacantes Bobadilla e Abel Hernández.

Com o time mais forte, o Fluminense se prepara para os próximos desafios. Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 11h (de Brasília), no Maracanã, contra o Cuiabá. Porém, antes disso, a equipe duela nesta quarta, às 21h30, em casa, contra o RB Bragantino, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

