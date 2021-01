Renovação automática de Arrascaeta, do Flamengo, sai no BID Uruguaio tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2023

A renovação automática de Giorgian De Arrascaeta com o Flamengo foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda. O meia, contratado no início de 2019, tem vínculo com o clube até dezembro de 2023.

Atletas estrangeiros, por conta do visto de trabalho, costumam ter contratos de até dois anos registrados no futebol nacional. Portanto, a renovação já estava acordada desde a chegada do meia, que veio do Cruzeiro em janeiro de 2019.

E MAIS:

> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!

Em 95 partidas disputadas pelo Flamengo, Giorigian De Arrascaeta tem 28 gols e 30 assistências, sendo um dos atletas mais decisivos do elenco. Com o Manto, o camisa 14 uruguaio já conquistou dois Campeonatos Estaduais, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

E MAIS:

Veja também