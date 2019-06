RenovaBio traz perspectiva de retomada do setor, diz presidente da Unica

São Paulo, 17 – O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Evandro Gussi, afirmou ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o avanço da política nacional de biocombustíveis, RenovaBio, gera perspectiva de retomada dos investimentos do setor e de ampliação da produção de etanol, o que não ocorre há mais de uma década. “O RenovaBio está dentro do cronograma. Na semana passada foram divulgadas as regras para as metas de redução (de emissões) para o setor privado e a adesão das usinas para a certificação está em um nível muito acima do esperado”, disse.

Gussi lembrou que a produção do biocombustível no País segue batendo recordes mensais mesmo com a vigência do RenovaBio prevista para 2020. “A safra (2019/2020) se consolida novamente como mais alcooleira e sentimos a consolidação forte do etanol como combustível alternativo deste século”, explicou.