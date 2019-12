Renovabio permitirá à indústria brasileira retomar investimento, diz Moody’s

São Paulo, 4 – A indústria de brasileira de cana-de-açúcar será beneficiada com a maior demanda doméstica por etanol, motivada, entre outros fatores, pela entrada em vigor do Renovabio no ano que vem, segundo relatório da Moody’s Investors Service. “O incentivo econômico oferecido pelo Renovabio auxiliará a retomada de investimentos no segmento de etanol, ajudando o Brasil a recuperar os níveis de moagem, que mostram estagnação nos últimos anos”, afirma o vice-presidente e analista sênior da Moody’s Erick Rodrigues.

De acordo com comunicado emitido pela agência de classificação de risco, Raízen, Adecoagro e São Martinho, grandes produtoras de cana, “mostraram solidez durante momentos desafiadores para a indústria no Brasil e estão posicionadas para se beneficiar do aumento da demanda”.

A Moody’s acredita que o baixo custo de produção do etanol no Brasil mantém o combustível competitivo mesmo quando o preço do petróleo estiver pressionado.