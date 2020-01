Renova: produção de energia na PCH São Joaquim é interrompida após inundação

A Renova informa que a produção de energia da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) São Joaquim foi interrompida em função das fortes chuvas que atingiram o município de Alfredo Chaves, no Espírito Santo, nos dias 17 e 18 deste mês. Com as chuvas, a casa de força da PCH foi inundada pelo rio Benevente, e por isso, a produção de energia elétrica foi interrompida.

De acordo com o Fato Relevante protocolado pela Renova na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as inspeções feitas até o momento não apontaram qualquer impacto que ameace a segurança do empreendimento ou do meio ambiente. O texto afirma que os procedimentos de drenagem da casa de força e o planejamento das atividades necessárias para o restabelecimento das unidades geradoras já foram iniciados.

A companhia informa ainda que o sinistro não tem impacto sobre a capacidade de pagamento tempestivo das debêntures de emissão da Brasil PCH, titular da autorização de exploração do potencial hidrelétrico da PCH São Joaquim.

A PCH São Joaquim é explorada pela Brasil PCH e por sua controlada indireta, a São Joaquim Energia. A Renova detém 51% da Brasil PCH.