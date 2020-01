Renova Energia confirma novo empréstimo de R$ 20 milhões com a Cemig

A Renova Energia, coligada da Cemig que está em recuperação judicial, confirmou na manhã desta terça-feira, 28, que obteve autorização da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca do Estado de São Paulo para contratar um novo empréstimo do tipo “debtor-in-possession” (DIP) com a Cemig, no valor de R$ 20 milhões. Em fato relevante, a Renova informa que o valor é necessário para manutenção das atividades da companhia e suas controladas.

Conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) autorizou na última quinta-feira a Renova Energia a contratar empréstimo adicional de R$ 20 milhões para a manutenção das atividades.

O valor, contudo, é inferior ao montante pleiteado, que era de R$ 28,5 milhões. Até 10 de janeiro deste ano, a empresa alegou à Justiça paulista que já havia gasto R$ 12,5 milhões para a manutenção de suas atividades, restando R$ 4 milhões ao caixa da companhia.

Com a nova contratação, as operações de empréstimos da empresa com a Cemig já somam R$ 36,5 milhões. Nos últimos meses, a Renova contratou empréstimos de R$ 10 milhões em 25 novembro passado, e de R$ 6,5 milhões em 27 de dezembro, além do adiantamento de R$ 5 milhões para futuro aumento de capital pela Cemig Geração e Transmissão, realizado em 25 de outubro.