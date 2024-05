Renomado apresentador é acusado de traição com atriz em viagem internacional, diz portal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 10:41 Para compartilhar:

Um renomado apresentador está sendo acusado de trair a mulher com uma atriz durante uma viagem internacional a trabalho. O famoso em questão não teve o nome divulgado, mas sabe-se que ele é casado e tem filhos, e “já foi exposto publicamente em uma ocasião semelhante a essa, num passado não tão distante”. Já a suposta amante “esteve envolvida em um grande escândalo de traição em seu antigo relacionamento com um carismático e jovem ator”. As informações são do portal Leo Dias.

A suposta situação ocorreu após a mulher do apresentador voltar mais cedo da viagem. A cena suspeita foi flagrada por amigos do casal, que mais tarde viram a famosa no corredor do quarto dele. A mulher dele, então, foi avisada.

Nenhuma das partes se manifestaram sobre a repercussão. Contudo, ambos fizeram registros da viagem e do local em que estavam hospedados, que serviram como pistas nas redes sociais.