Rennes vence Nantes (2-1), que fica perto da zona de rebaixamento do Francês

O Rennes venceu por 2 a 1 em casa o Nantes, que continua perigosamente perto da zona de rebaixamento da Ligue 1, nesta sexta-feira (18), no jogo que abriu a 30ª rodada do campeonato francês.

Com 30 pontos, os ‘Canaris’ estão na 13ª colocação, apenas três pontos à frente do Le Havre (16º), que ocupa a posição de repescagem pela permanência na primeira divisão e viaja até o Parque dos Príncipes para enfrentar no sábado o Paris Saint-Germain, campeão por antecipação.

Já o Rennes tomou provisoriamente o 10º lugar do Auxerre, em um final de temporada sem grandes ambições para ambos.

No Roazhon Park, o lateral-esquerdo Adrien Truffert abriu o placar para os donos da casa aos 24 minutos com um chute forte e cruzado de pé esquerdo.

No segundo tempo, o atacante egípcio Mostafa Mohamed conseguiu aproveitar a apatia da defesa do Rennes e empatou a partida (54′).

A alegria dos visitantes durou pouco já que três minutos depois Marcus Coco foi expulso por dar uma cotovelada no rosto de Truffert (57′).

Com dez homens, os ‘Canaris’ conseguiram resistir durante um tempo, mas acabaram sofrendo o gol decisivo no final da partida.

A joia do Rennes, Kader Méïté (de 17 anos), que havia entrado em campo nove minutos antes, desviou um cruzamento de cabeça e o goleiro Patrick Carlgren não conseguiu evitar que a bola cruzasse a linha. Foi seu primeiro gol como profissional e com ele Méïté deu a vitória ao seu time.

— Jogos da 30ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

Rennes – Nantes 2 – 1

– Sábado:

(12h00) PSG – Le Havre

(14h00) Monaco – Strasbourg

(16h05) Olympique de Marselha – Montpellier

– Domingo:

(10h00) Lille – Auxerre

(12h15) Nice – Angers

Brest – Lens

Reims – Toulouse

(15h45) Saint-Etienne – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 74 28 23 5 0 80 26 54

2. Monaco 53 29 16 5 8 57 35 22

3. Olympique de Marselha 52 29 16 4 9 57 41 16

4. Lyon 51 29 15 6 8 57 39 18

5. Lille 50 29 14 8 7 44 31 13

6. Strasbourg 50 29 14 8 7 48 37 11

7. Nice 48 29 13 9 7 54 37 17

8. Brest 44 29 13 5 11 47 46 1

9. Lens 42 29 12 6 11 32 32 0

10. Rennes 38 30 12 2 16 45 40 5

11. Auxerre 38 29 10 8 11 40 42 -2

12. Toulouse 34 29 9 7 13 38 38 0

13. Nantes 30 29 7 9 13 34 49 -15

14. Angers 30 29 8 6 15 28 46 -18

15. Reims 29 29 7 8 14 31 42 -11

16. Le Havre 27 29 8 3 18 32 62 -30

17. Saint-Etienne 24 29 6 6 17 31 67 -36

18. Montpellier 15 29 4 3 22 21 66 -45

