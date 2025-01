Rennes tem jogo difícil fora de casa contra o Nice pela 16ª rodada do Francês

A Ligue 1 inicia o ano de 2025 com a visita do ambicioso Rennes, do técnico Jorge Sampaoli, ao Nice, nesta sexta-feira (3), às 17h00 (horário de Brasília), pela 16ª rodada, em que o Olympique de Marselha busca se consolidar no segundo lugar.

O líder Paris Saint-Germain antecipou sua partida contra o Monaco (4-2) para o dia 18 de dezembro porque no domingo disputará o Troféu dos Campeões (a Supercopa da França) em Doha, no Catar, justamente contra o time do Principado.

O argentino Sampaoli assumiu o comando do Rennes em novembro, mas janeiro se apresenta como um mês crucial para a equipe bretã. O clube, que iniciou a temporada com o objetivo de se classificar para a próxima Liga dos Campeões, tem a firme intenção de se reforçar no mercado de janeiro.

Na 12ª colocação com 17 pontos (a sete das posições europeias), o Rennes quer acertar seu rumo e para isso anunciou na quarta-feira a contratação do meio-campista marfinense Seko Fofana, que estava no futebol saudita.

Outro nome que é cotado para jogar no clube do Roazhon Park é o goleiro do Lens, Brice Samba.

Mas antes de contar com caras novas, o time rubro-negro enfrenta uma partida complicada no Allianz Riviera contra o Nice (6º) do técnico Franck Haise, que nos últimos quatro jogos em casa, obteve três vitórias e um empate (contra o Lille).

O fim de semana parece mais tranquilo para o Olympique de Marselha. Com o mesmo número de pontos do Monaco (30, 10 atrás do PSG), a equipe do técnico Roberto de Zerbi enfrenta um adversário teoricamente acessível no estádio Vélodrome: o Le Havre, penúltimo colocado com apenas 12 pontos.

Com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, De Zerbi parece ter encontrado seu time ideal e a regularidade que buscava.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato francês e classificação:

– Quarta-feira, 18 de dezembro:

Monaco – PSG 2 – 4

– Sexta-feira:

(17h00) Nice – Rennes

– Sábado:

(13h00) Saint-Etienne – Reims

(15h00) Lille – Nantes

(17h00) Lyon – Montpellier

– Domingo:

(11h00) Lens – Toulouse

Angers – Brest

Strasbourg – Auxerre

(16h45) Olympique de Marselha – Le Havre

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 40 16 12 4 0 44 14 30

2. Olympique de Marselha 30 15 9 3 3 32 18 14

3. Monaco 30 16 9 3 4 26 16 10

4. Lille 27 15 7 6 2 25 15 10

5. Lyon 25 15 7 4 4 27 20 7

6. Nice 24 15 6 6 3 28 19 9

7. Lens 24 15 6 6 3 19 14 5

8. Auxerre 21 15 6 3 6 23 23 0

9. Toulouse 21 15 6 3 6 17 17 0

10. Reims 20 15 5 5 5 20 18 2

11. Brest 19 15 6 1 8 24 27 -3

12. Rennes 17 15 5 2 8 20 20 0

13. Strasbourg 17 15 4 5 6 25 27 -2

14. Nantes 14 15 3 5 7 17 24 -7

15. Angers 13 15 3 4 8 14 26 -12

16. Saint-Etienne 13 15 4 1 10 12 34 -22

17. Le Havre 12 15 4 0 11 11 29 -18

18. Montpellier 9 15 2 3 10 15 38 -23

Obs: Os três primeiros se classificam diretamente para a Liga dos Campeões. O quarto entra na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O 5º se classifica para a Liga Europa. O 6º se classifica para os playoffs da Conference League. Os dois últimos são rebaixados para a Ligue 2 e o 16º disputa um play-off valendo a permanência na primeira divisão.

./bds/bap/jde/iga/dr/aam/aa