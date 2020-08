Rennes tem interesse na contratação de David Luiz Clube francês negocia valores com o Arsenal pelo zagueiro brasileiro

O Rennes está interessado em David Luiz. De acordo com a “RMC Sports”, o clube francês entrou em contato com o jogador, que deu uma resposta positiva para retornar à França.

O Rennes negocia um valor com o Arsenal, já que David Luiz renovou até 2021. Mikel Arteta já teria dado o aval para a saída do brasileiro e procura reforços para a zaga.

David Luiz já atuou no futebol francês por duas temporadas com a camisa do Paris Saint-Germain, entre 2014 e 2016.

E MAIS:

Veja também