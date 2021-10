Rennes surpreende, vence e tira a invencibilidade do PSG na Ligue 1 Com gols de Laborde e Tait, Rennes conseguiu vitória surpreendente contra o Paris Saint-Germain neste Campeonato Francês

Neste domingo, o Rennes conseguiu surpreender o poderosíssimo Paris Saint-Germain em partida válida pela nona rodada do Campeonato Francês. Jogando em sua casa, a equipe rubro-negra venceu o PSG pelo placar de 2 a 0 com gols marcados por Laborde e Tait

ABRIU O PLACAR

Durante a primeira etapa do confronto deste domingo, o Rennes conseguiu um volume de jogo ofensivo melhor que o Paris Saint-Germain. A equipe da casa finalizou mais vezes ao gol, sendo eficaz aos 45 minutos, quando Laborde marcou o primeiro do jogo.

GOL RELÂMPAGO

Logo no início do segundo tempo, o Rennes conseguiu aumentar a sua vantagem no placar. Ao sair com a bola, a equipe da casa fez uma boa construção de jogo e, após assistência de Laborde, Flavien Tait fez o segundo gol do time.

ANULADO

O Paris Saint-Germain não desistiu de ir atrás do resultado, e finalizou muitas vezes na segunda etapa do confronto deste domingo. A melhor chance do time visitante foi aos 24 minutos, quando Kylian Mbappé marcou um gol que foi anulado.

EQUILÍBRO

Mesmo com a posse de bola ao seu favor, o Paris Saint-Germain ainda teve que encarar o ataque do Rennes durante o segundo tempo. O time da casa não abdicou do setor ofensivo em nenhum momento, mantendo o placar de 2 a 0 para si.

SEQUÊNCIA

O Rennes entra em campo contra o Metz às 10h (de Brasília) do dia 17 de outubro. O PSG, por sua vez, enfrenta o Angers às 16h (de Brasília) do dia 15 de outubro. As duas partidas são válidas pela Ligue 1.

