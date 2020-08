Rennes se classifica diretamente para fase de grupos da Champions

O Rennes garantiu sua passagem direta para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões nesta terça-feira, algo nunca antes alcançado pelo clube francês.

Tudo deu certo para o time, que foi o terceiro colocado na Ligue 1, e que deveria passar por duas rodadas preliminares em setembro, para entrar na Champions em virtude do coeficiente da Uefa para o campeonato francês.

De acordo com os regulamentos da Uefa, o Rennes poderia ser dispensado desses confrontos se recuperasse a vaga destinada ao vencedor da Liga Europa, caso este já estivesse classificado.

Com os resultados desta terça-feira, quatro clubes que vão disputar as semifinais – Inter de Milão, Manchester United, Sevilla e Shakhtar Donetsk – já haviam garantido sua presença na Liga dos Campeões através de seus respectivos campeonatos nacionais.

O Rennes vai, assim, jogar a prestigiosa e lucrativa fase de grupos da Champions League a partir de 20 de outubro, ao lado do PSG e do Olympique de Marselha, e talvez do Lyon, que para isso teria que cumprir a difícil missão de vencer o ‘Final 8’ em Lisboa.

“Estamos orgulhosos porque vamos viver um momento histórico e privilegiado (…) Vamos descobrir tudo isto com uma enorme vontade de aproveitar ao máximo”, reagiu o treinador do Rennes, Julien Stéphan, em um comunicado divulgado à noite pelo clube.

fcc/jed/dlo/iga/pm/aam

OL GROUPE

MANCHESTER UNITED

JUVENTUS FOOTBALL CLUB

Veja também