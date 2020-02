Rennes não se deixa surpreender pelo Belfort e vai às semis da Copa da França

O Rennes, atual campeão da Copa da França, se classificou para as semifinais da competição nesta terça-feira ao eliminar o modesto Belfort vencendo (3-0) da National 2 (quarta divisão do futebol francês).

O brasileiro Raphinha abriu o placar para os bretões aos 24 minutos e seu companheiro senegalês Mbaye Niang ampliou de pênalti (71). O atacante Jordan Siebatcheu marcou o terceiro quase no final da partida.

O técnico Julien Stéphan elogiou sua equipe: “Estou satisfeito com a classificação, viemos para isso. Foi o único objetivo que cumprimos. Fomos eficientes no primeiro período, menos no segundo com um goleiro que fez várias defesas.”

O Rennes, que atualmente ocupa a terceira colocação na Ligue 1, e que luta por uma vaga na Liga dos Campeões, vai conhecer seu oponente nas semifinais após a disputa dos outros três jogos.

Esta será a sétima presença do Rennes nas semifinais desde 2003.

– Terça-feira:

Belfort (N2) – Rennes 0 – 3

– Quarta-feira (horário de Brasília):

(14h30) Dijon – PSG

(17h05) Lyon – Olympique de Marselha

– Quinta-feira:

(17h00) Epinal (N2) – Saint-Etienne

