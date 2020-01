Rennes e Monaco vencem na Copa da França; Toulouse é eliminado por time da 4ª divisão

Robert Moreno, ex-técnico da seleção da Espanha, estreou no comando do Monaco na fase de classificação para os 16-avos da Copa da França, vencendo o Reims neste sábado por 2 a 1 em casa com dois gols do hispano-senegalês Keita Baldé.

Baldé marcou o gol decisivo nos acréscimos (90+4), com um chute na área, aproveitando um rebote após um escanteio.

O próprio Baldé havia sido o autor do primeiro gol da partida, aos 61 minutos, de cabeça entre dois defenores após um cruzamento de Wissam Ben Yedder.

Para o Reims, outro time da primeira divisão, Boulaye Dia havia deixado tudo igual aos 69 minutos.

Robert Moreno, de 42 anos, teve uma estreia feliz como técnico do Monaco, onde na segunda-feira desta semana comandou seu primeiro treino, depois de ser anunciado na semana passada como substituto do português Leonardo Jardim.

Nos demais jogos, com a presença de equipes da primeira divisão, o Strasbourg se destacou fora de casa goleando por 4 a 1 o Stade Portelois, da quinta divisão.

O Nantes, quinto colocado na Ligue 1, também não teve problemas: venceu o Bayonne, também da quinta divisão, por 2 a 0 fora de casa.

O Nimes sofreu muito mais. Para se classificar precisou vencer o Tours (3º) nos pênaltis, por 4 a 2, após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação.

– Rennes vence, Toulouse dá vexame –

O mesmo aconteceu com o atual campeão Rennes, que após empatar no tempo normal com o Amiens (também da Ligue 1) por 0 a 0, venceu nos pênaltis por 5 a 4.

A grande zebra foi a eliminação do Toulouse. Os lanternas da Ligue 1 (com apenas 12 pontos em 19 jogos) perderam para os amadores do Saint-Pryvé Saint-Hilaire (1-0), clube da quarta divisão. Foi a décima derrota seguida do Toulouse, que está afundado na crise.

A rodada dos 32-avos continua no domingo com outros treze confrontos, incluindo o do Paris Saint-Germain, líder e atual campeão francês, que visita o modesto Linas-Montlhery, da sexta divisão.

— Jogos dos 32-avos da Copa da França (horário de Brasília):

– Sexta-Feira 3:

(+) Bordeaux (1ª) – Le Mans (2ª) 2 – 0

– Sábado 4:

Versailles 78 (5ª) – (+) US Granvillaise (4ª) 1 – 2

FC Guichen (5ª) – (+) Caen (2ª) 1 – 2

Niort (2ª) – (+) JS Saint-Pierroise (6ª) 1 – 2

Bayonne (5ª) – (+) Nantes (1ª) 0 – 2

Fabrègues (5ª) – (+) Paris FC (2ª) 0 – 2

Stade Portelois (5ª) – (+) Strasbourg (1ª) 1 – 4

(+) Monaco (1ª) – Reims (1ª) 2 – 1

Stade Briochin (4ª) – Gonfreville (5ª) 1 – 1 (3 – 4)

Tours (5ª) – Nimes (1ª) 2 – 2 (2 – 4)

Rennes (1ª) – Amiens (1ª) 0 – 0 (5 – 4)

Red Star (3ª) – Chambly (2ª) 2 – 1

Angulema-Charentes (4ª) – Challans (5ª) 2 – 1

Sablé FC (5ª) – Pau (3ª) 2 – 2 (2 – 4)

St Pryvé St Hilaire (4ª) – Toulouse (1ª) 0 – 1

Belfort (4ª) – Montceau Bourgogne (5ª) 3 – 0

Consolat Marsella (5ª) – Rodez (2ª) 2 – 1

(16h55) Bourg-en-Bresse (3ª) – Lyon (1ª)

– Domingo 5:

(10h15) Raon-l’Etape (5ª) – Lille (1ª)

Lorient (2ª) – Brest (1ª)

Trélissac FC (4ª) – Olympique de Marselha (1ª)

Reims Sainte-Anne (6ª) – Montpellier (1ª)

Bastia-Borgo (3ª) – Saint Etienne (1ª)

(13h15) Entente Sannois SG (4ª) – Epinal (4ª)

Valenciennes (2ª) – Dijon (1ª)

Dieppe (5ª) – Angers (1ª)

SSEP Hombourg-Haut (8ª) – Prix les Mezières (5ª)

Grande Synthe (5ª) – Nancy (2ª)

Limonest (5ª) – Le Puy (3ª)

Nice (1ª) – Fréjus/San Rafael (4ª)

(16h55) Linas-Montlhery (6ª) – PSG (1ª)

– Segunda-feira 6:

(19h55) Rouen (4ª) – Metz (1ª)

bur-cb/dr/psr/aam