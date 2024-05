Renner tem lucro líquido de R$ 139,3 mi no 1º trimestre, alta de 197,6%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 18:20 Para compartilhar:

A Lojas Renner apresentou lucro líquido de R$ 139,3 milhões no primeiro trimestre de 2024, uma alta de 197,6% em relação ao mesmo período de 2023. O Ebitda Ajustado foi de R$ 377,9 milhões, com alta de 50,1%. Já a receita líquida total foi de R$ 2,9 bilhões, avanço de 4,8%. A receita líquida de varejo, por sua vez, foi de R$ 2,5 bilhões, acréscimo de 8%.

Segundo a Renner, o primeiro trimestre seguiu a dinâmica apresentada no fim de 2023, com vendas ancoradas basicamente no aumento do volume de peças. “Esta performance foi consistente ao longo de todo o período, acompanhada por crescimento do fluxo nas lojas e número de transações, e refletiram os recentes esforços de coleção e marketing”, disse a companhia, considerando que a aposta foi em peças de menor preço.

Nesse contexto, a margem bruta do varejo avançou 0,4 ponto porcentual (p.p.) ante o mesmo trimestre do ano anterior, chegando a 54,5%. Já a participação das Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas sobre a Receita Líquida de Varejo reduziu 2,2p.p e foi para 42,1%. Sendo assim, o Ebitda ajustado do Varejo apresentou crescimento no trimestre e avanço de 3,3 p.p. na margem.

Já na Realize, braço financeiro, a Renner somou 4,8 milhões de cartões ativos no período, ante 5,6 milhões um ano antes. As vendas através destes cartões apresentaram queda de 1,5 p.p. na companhia. A maior restrição na concessão e originação de crédito no período motivaram essa queda e que contribuíram para redução da inadimplência. A carteira de crédito total caiu 7,1% em ano. Os vencidos totais, por sua vez, declinaram 15,6% versus o mesmo trimestre do ano anterior.

Assim, o Ebitda ajustado total apresentou crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, em função do melhor desempenho dos segmentos de varejo e de crédito. O lucro líquido, por sua vez, mais que dobrou versus o mesmo período do ano passado, consequência principalmente do maior resultado operacional e financeiro.

A companhia fechou o trimestre com R$ 1 bilhão de caixa líquido, frente R$ 1,2 bilhão no fim de 2023, em função da utilização de recursos para pagamento de JSCP no período.