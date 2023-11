Renner: Lucro líquido é de R$ 172,9 milhões no 3º trimestre, queda de 32,9%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 21:06 Para compartilhar:

A Lojas Renner teve lucro líquido de R$ 172,9 milhões neste terceiro trimestre de 2023, um número 32,9% menor do que no último trimestre do ano passado.

O Etbida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado também caiu, em uma proporção menor, de 21,1% e fechou em R$362,6 milhões. A receita líquida da empresa foi de R$2,636 bilhões, número levemente maior na comparação anual – alta de 0,8%.

A margem Ebitda total ajustada (sem a despesa da depreciação e despesa financeira dos arrendamentos), foi de 13,8%, uma queda de 3,8 pontos porcentuais (p.p.) em relação ao terceiro trimestre de 2022.

