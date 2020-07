Renê Jr comemora volta ao time do Coxa e projeta Athletiba em decisão Volante atuou durante todo o jogo pela primeira vez após a pandemia

A vitória do Coritiba sobre o Cianorte por 2 a 0, nesta quarta-feira, além de carimbar a vaga do Coxa na final do Campeonato Paranaense, teve um sabor especial para Renê Jr. Pela primeira vez após o retorno do torneio, o volante atuou durante os 90 minutos. O Alviverde chegou à quarta vitória seguida, e agora terá pela frente o Athetico-PR na decisão do Estadual.

Dos quatro jogos pós-retorno, Renê esteve em campo em duas ocasiões. Na vitória por 2 a 1 sobre o Paraná, no segundo jogo das quartas de final, entrando aos 18 minutos da etapa final, e contra o Cianorte, começando a partida como titular e atuando até o fim. O volante comentou a sequência positiva do Coxa, a oportunidade recebida e projetou o clássico na final da competição.

– Sem dúvida, poder atuar durante toda partida é importante para qualquer jogador, pois nesse retorno precisamos de ritmo de jogo, entrosamento. Fiquei feliz pela oportunidade que o professor me deu e procurei retribuir em campo, como sempre faço. A gente vem de uma sequência positiva, com quatro vitórias desde que o torneio reiniciou, e isso nos dá confiança para a final. Sabemos que é um clássico, e aí tudo muda, o clima é outro e qualquer resultado é possível. Mas estamos muito confiantes no nosso trabalho e entraremos para vencer as partidas e conquistar esse título para a nossa torcida.

O primeiro jogo da decisão do Paranaense acontece neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada. A segunda e decisiva partida será no Couto Pereira, dia 5, às 21h30.

