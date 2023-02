Rendimentos de açúcar de beterraba nos EUA compensam queda na produção vinda da cana, diz USDA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 17:39 Compartilhe





NOVA YORK (Reuters) – Os bons rendimentos relatados pelos produtores de açúcar de beterraba nos Estados Unidos na atual temporada compensarão os números não tão bons dos produtores de cana-de-açúcar no Sul e garantirão altos níveis de produção de açúcar para o país, disse o governo nesta quarta-feira.

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) aumentou sua estimativa para a produção de açúcar de beterraba em seu relatório mensal de oferta e demanda para 5,1 milhões de toneladas curtas (TC) de 5,04 milhões no relatório anterior, dizendo que os rendimentos de açúcar de beterraba nas cinco principais regiões excederam as médias de 10 anos.

Por outro lado, o departamento relatou problemas para os produtores de cana-de-açúcar da Louisiana.





“Com o fim da campanha de açúcar, o USDA contatou as usinas em relação à produção final do ano-safra. As usinas confirmaram que os rendimentos estavam abaixo das estimativas anteriores do USDA devido ao congelamento no final de dezembro”, afirmou.

A produção de açúcar da Louisiana foi reduzida em 82.858 TC para 2,03 milhões de TC.

A produção total de açúcar dos EUA, incluindo beterraba e cana, foi projetada em 9,23 milhões de toneladas curtas na temporada 2022/23 (outubro-setembro), basicamente no mesmo nível de 2021/22 e a caminho de ser a segunda maior já registrada.

As importações foram pouco alteradas no relatório em 3,46 milhões TC, o que levou a uma estimativa de 14,8% para a relação estoque/consumo, nível considerado confortável, embora as expectativas de importação nos últimos anos não tenham sido totalmente confirmadas, pois alguns países fornecedores falharam para cumprir suas cotas.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)





