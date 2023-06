Renda pessoal sobe 0,4% em maio ante abril nos EUA; gastos com consumo avançam 0,1%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 10:19 Compartilhe

A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,4% em maio ante abril, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 30, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Os gastos com consumo, por sua vez, avançaram 0,1% em maio ante abril. Neste caso, o consenso da FactSet era de acréscimo maior, de 0,3%.

Já os dados de renda pessoal de abril ante março foram revisados para baixo, de ganho de 0,4% para alta de 0,3%, assim como os de gastos com consumo, de +0,8% para +0,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.

