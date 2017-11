Renda pessoal e gastos com consumo dos EUA superam previsão em outubro

A renda pessoal nos Estados Unidos aumentou 0,4% em outubro na comparação com o mês anterior, no mesmo ritmo registrado em setembro, de acordo com o Departamento do Comércio do país. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor do indicador, de 0,3%. Já os gastos com consumo tiveram crescimento de 0,3%, também um pouco acima da expectativa dos economista, de avanço de 0,2%.

As despesas dos consumidores representam dois terços da demanda da economia. Os fortes números sugerem que a economia provavelmente iniciou o quarto trimestre em um ritmo de crescimento de cerca de 3% ou próximo disso. O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA expandiu à taxa anualizada de 3,3% no terceiro trimestre, de acordo com o Departamento do Comércio, depois de expandir a uma taxa anualizada de 3,1% entre abril e junho. O crescimento dessa década foi, em média de 2%.

Os dados de gastos com consumo e de renda pessoa nos últimos meses foram distorcidos pelos furacões Harvey e Irma, que atingiram o Texas e a Flórida neste ano. De acordo com o Departamento do Comércio, as tempestades afetaram os dados de agosto e de setembro, embora o valor total não tenha sido estimado pelo departamento. Fonte: Dow Jones Newswires.