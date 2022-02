Renda per capita das famílias sobe 0,2% no 3º tri de 2021 ante 2º tri, diz OCDE

A renda per capita das famílias nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) subiu 0,2% no terceiro trimestre de 2021 ante o trimestre anterior, informou a entidade nesta segunda-feira. Segundo comunicado, o indicador está 4% acima dos níveis pré-pandemia.

Ainda de acordo com a OCDE, a renda avançou na maior parte dos integrantes do grupo no período, entre eles Alemanha (+1,1%), Itália (+1,0%), Áustria (+4,4%) e Holanda (+3%).

Por outro lado, o dado registrou queda de 1% nos Estados Unidos, mas o recuo foi menor que o apurado no segundo trimestre (-8,0%).

Saiba mais