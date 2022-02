Renda fixa: especialista tira as principais dúvidas de investidores

Em qual ativo de renda fixa devo investir? Essa é uma das principais dúvidas dos investidores sobre o tema, segundo Marilia Fontes, sócia da casa de análise de investimentos Nord Research. A resposta não é simples. “Vai depender do cenário macroeconômico, pois cada um se comporta de forma diferente”, orienta a executiva com 13 anos de experiência no mercado financeiro.

Segundo a economista, alguns títulos se beneficiam com a queda da inflação. “Mas o ativo errado na hora errada não dá certo”, afirma. “É preciso ver qual se beneficia com o cenário macroeconômico e isso muda de tempos em tempos.”

Marilia é a convidada do novo episódio do MoneyPlay Podcast, programa voltado para o mundo das finanças, apresentado pelo educador financeiro Fabrício Duarte. Nele, ela também aponta o segredo para investir em renda fixa.

“É preciso olhar o cenário macroeconômico e se alinhar a ele. Seguindo a fórmula, é difícil dar errado. Às vezes é preciso aceitar um retorno abaixo da Selic (taxa básica de juros), por isso é chave entender como funciona”, diz.

Equívocos com renda fixa

A economista também aponta qual é o principal erro das pessoas que investem em renda fixa. “Muita gente não entende a marcação a mercado (as taxas e preços dos títulos variam diariamente até a data de vencimento). Por exemplo, tem gente que compra títulos de IPCA mais longos, mas vende antes do vencimento e tem prejuízo.”

Outro erro comum em relação à renda fixa é o crédito privado, aponta a executiva. “Esses ativos rendem mais do que a Selic, como Certificado de Depósito Bancário (CDB), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA), mas se têm qualidade ruim, o banco pode quebrar.”

Neste ano, Marilia aposta na manutenção da Selic acima de dois dígitos. Ela acredita que o ano todo vai ser bastante rentabilizado e, para quem não quer correr risco, vai ser positivo. “Se a Selic chegar a 12%, vai dar uma rentabilidade de 1% ao mês, o que é excepcional.”

>>> Assista aqui o vídeo na íntegra.

+ Como os investimentos são influenciados pelos ciclos econômicos?

+ Ganhar dinheiro em 2022? Veja como se preparar

+ Analista de investimentos dá dicas para aplicar dinheiro

>>> Confira aqui todos os episódios do programa.