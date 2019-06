Renda da abertura da Copa América é a maior da história do futebol brasileiro

A renda superior a R$ 22 milhões registrada no jogo de abertura da Copa América entre Brasil e Bolívia, nesta sexta-feira, no estádio do Morumbi, é a maior divulgada na história do futebol brasileiro. A arrecadação anunciada pelos organizadores foi de R$ 22.476.630,00 para um público pagante de 46.342 torcedores. O público total foi de 47.260.

Até esta sexta-feira, a maior renda já divulgada no País era de R$ 15.118.391,02. O montante foi registrado na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Chile, no Allianz Parque, em outubro de 2017, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia.

Também chamou atenção o fato de o público pagante ser de apenas 46.342 torcedores nesta sexta-feira. A organização da Copa América havia divulgado que os ingressos para a partida estavam esgotados. A capacidade do Morumbi é de 67 mil pessoas.

A torcida vaiou a seleção no intervalo para o segundo tempo, quando o placar ainda estava 0 a 0. Na etapa final, quando o time engrenou e fez 3 a 0 no adversário, os jogadores acabaram sendo aplaudidos.

Confira as três maiores rendas do futebol brasileiro:

R$ 22.476.630,00 – Brasil 3 x 0 Bolívia, Morumbi, 14/06/2019 (Copa América)

R$ 15.118.391,02 – Brasil 3 x 0 Chile, Allianz Parque, 10/10/2017 (Eliminatórias)

R$ 14.176.146,00 – Atlético-MG 2 x 0 Olimpia, Mineirão, 24/07/2013 (Libertadores)