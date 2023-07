Renault volta ao azul e lucra 2,09 bilhões de euros no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 7:22 Compartilhe

A Renault divulgou nesta quinta-feira, 27, que teve lucro líquido de 2,09 bilhões de euros no primeiro semestre de 2023, revertendo prejuízo de 1,37 bilhão de euros do mesmo período do ano passado. Já a receita semestral da montadora francesa cresceu 27%, a 26,85 bilhões de euros, enquanto o fluxo de caixa livre atingiu 1,78 bilhão de euros, ante 956 milhões de euros um ano antes. Para 2023, a Renault confirmou que espera obter margem operacional de 7% a 8% e fluxo de caixa livre de ao menos 2,5 bilhões de euros. No primeiro semestre, a margem operacional da empresa foi de 7,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.

