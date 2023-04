Renault tem alta na receita a 11,5 bi de euros no 1º tri, mas ação recua mais de 6% em Paris

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/04/2023 - 7:19 Compartilhe

A Renault registrou receita de 11,5 bilhões de euros no primeiro trimestre. O grupo automobilístico informa em seu balanço divulgado nesta quinta-feira, 20, que o resultado representa um avanço de 29,9%, ante igual período de 2022. A montadora ainda confirmou suas diretrizes financeiras para 2023, mas a ação tinha baixa de 6,73% em Paris, às 4h15 (de Brasília).

O Grupo Renault afirma que realizou 535 mil vendas no primeiro trimestre de 2023, um avanço de 14,1% na comparação anual. Apenas na Europa, as vendas cresceram 27,3% na mesma comparação, acima da média do mercado em geral. O balanço da empresa diz que ela “continuava a se concentrar nos canais mais rentáveis”, como as vendas no varejo, e que mantém uma “posição de liderança” no mercado de carros elétricos, com alta de 24% nas vendas nesse segmento.







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias