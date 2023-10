Renault supera expectativa de receita no 3º trimestre, mas ação cai em Paris

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 7:04 Para compartilhar:

A Renault informou nesta quinta-feira (19) que garantiu receita líquida de 10,51 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2023, valor 7,6% maior do que em igual período do ano passado. O resultado da montadora francesa superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam receita de 10,34 bilhões de euros entre julho e setembro.

Ainda no trimestre, a Renault vendeu 511 mil veículos mundialmente, 6,1% mais do que no mesmo intervalo de 2022.

A empresa também reafirmou projeções para 2023, com o objetivo de que a margem operacional deste segundo semestre seja maior do que a de 7,6% atingida na primeira metade do ano.

Na esteira do balanço, por volta das 4h05 (de Brasília), a ação da Renault caía 4,4% na Bolsa de Paris.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias