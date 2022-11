Renault se divide em 5 negócios para impulsionar receita

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/11/2022 - 13:18 Compartilhe

Por Gilles Guillaume e Silvia Aloisi

PARIS (Reuters) – A Renault anunciou uma grande reformulação que a fará separar suas atividades em cinco negócios, aprofundar os laços com a chinesa Geely e desmembrar sua unidade de veículos elétricos por meio de uma listagem no mercado de ações no próximo ano.

Em uma apresentação para investidores na terça-feira, a Renault disse que visava margens operacionais de 8% para 2025 e de mais de 10% em 2030 ante os 5% esperados para este ano.

A montadora também planeja restabelecer os dividendos a partir de 2023 após um hiato de três anos e gerar mais de 2 bilhões de euros de caixa anualmente entre 2023 e 2025, crescendo para mais de 3 bilhões de euros nos cinco anos seguintes.

O principal pilar da estratégia da Renault é separar seu negócio de motores a combustão – que fará parceria com a Geely em uma joint venture, também anunciada na terça-feira – de sua unidade de veículos elétricos, a ser listada na segunda metade do ano que vem.

A Nissan deve participar do empreendimento de veículos elétricos, conhecido como “Ampere”, ao lado de outros investidores, mas Renault irá manter uma participação majoritária.

Além da Ampere e da divisão de motores de combustão, a Renault terá mais três negócios – a marca de carros esportivos Alpine, serviços financeiros e novas atividades de mobilidade e reciclagem.

As negociações com a Nissan vêm se arrastando, em meio às reservas japonesas sobre o compartilhamento de tecnologia com outros, incluindo um rival chinês como Geely, disseram fontes à Reuters.

A Renault deu poucos detalhes sobre a situação das discussões com a Nissan sobre o futuro de sua parceria.

O presidente-executivo da Renault, Luca De Meo, disse que o grupo quer dar à aliança um futuro forte e uma “nova chance”. Mas ele também disse que – como em um casamento – “é importante que tenhamos nossos próprios hobbies e nossa própria vida”.

Ao fazer parceria em cada um de seus novos 5 negócios com os melhores parceiros disponíveis, “a Renault espera ganhar medalhas nesses diferentes esportes em vez de permanecer em um nível médio em todos os 5”, disse De Meo, comparando a Renault a um atleta de pentatlo que luta para ganhar medalhas de ouro em todas as cinco especialidades esportivas.

(Reportagem adicional de Maki Shiraki)

