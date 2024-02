Renault reverte prejuízo em 2023, aumenta receita e anuncia dividendos maiores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2024 - 7:43 Para compartilhar:

A Renault informou nesta quinta-feira, 15, que obteve lucro líquido de 2,2 bilhões de euros em 2023, ou 8,11 euros por ação, revertendo o prejuízo de 354 milhões euros no ano anterior. A receita da montadora francesa em 2023 foi de 52,4 bilhões de euros, 13,1% acima do registrado no ano anterior. O número ficou levemente abaixo da expectativa da Factset, de 52,88 bilhões de euros. A Renault propôs pagar 1,85 euro por ação em dividendos, acima do 0,25 euro por ação de 2022. A companhia também aumentou a margem operacional, de 5,5% em 2022 para 7,9% no ano passado. Para 2024, a projeção é de que a margem operacional seja de pelo menos 7,5%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias