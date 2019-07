Renault quer reabrir negociações para fusão com FCA

MILÃO, 26 JUL (ANSA) – O CEO da Renault, Thierry Bolloré, afirmou nesta sexta-feira (26) que gostaria de retomar as negociações para uma fusão com a Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

O grupo ítalo-americano fez uma oferta à montadora no fim de maio, mas decidiu retirar a proposta após a França, que detém 15% da Renault, hesitar em aprovar o acordo. Segundo a empresa francesa, o governo queria garantir o consentimento da Nissan, que também tem 15% das ações.

Em entrevista à Bloomberg, Bolloré disse que compartilha com o presidente da Renault, Jean-Dominique Senard, o “mesmo sonho” de retomar as tratativas com a FCA. “Os fundamentos para essa operação existem”, garantiu.

No início de junho, o governo francês também já havia dito que não excluía a hipótese de reabrir as negociações. A proposta da Fiat Chrysler previa que a empresa resultante da fusão fosse dividida igualmente entre as duas partes e que as ações fossem cotadas em Milão, Nova York e Paris.

A oferta, no entanto, não incluía a Nissan, que forma uma aliança automotiva com a Renault e a Mitsubishi. (ANSA)